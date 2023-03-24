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برشلونة يواجه تهديدا جديدا قد يحرمه اللعب في دوري الابطال

24 مارس 2023 . الساعة 07:57 بتوقيت القدس
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برشلونة يواجه تهديدا جديدا قد يحرمه اللعب في الابطال

يواجه برشلونة تهديدا قانونيا جديدا من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بما يتضمن حظرا محتملا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بسبب مدفوعات مزعومة للنادي بملايين الدولارات إلى شركة مرتبطة بمسؤول تحكيم إسباني.

وطلب يويفا، يوم أمس الخميس، إجراء تحقيق في القضية التي يتابعها بالفعل الادعاء العام في إسبانيا.

وتسمح لوائح دوري أبطال أوروبا السارية منذ أبريل 2007 ليويفا بمنع الفرق من المنافسة لموسم واحد إذا كانت متورطة في تلاعب بمباريات.

وقال يويفا، يوم أمس الخميس، إنه طلب من مسؤولي الانضباط ”إجراء تحقيق بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل نادي برشلونة فيما يتعلق بما تسمى قضية نيغريرا”.

وتظهر وثائق قضائية أن برشلونة دفع 7.3 ملايين يورو (7.7 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم الإسباني.

واتهم مدعون في إسبانيا برشلونة رسميا بالفساد في الرياضة والإدارة الاحتيالية وتزوير الوثائق التجارية.

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#برشلونة #دوري أبطال أوروبا #الاتحاد الأوروبي لكرة القدم #يويفا #منع برشلونة من اللعب

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