واتساب يعلن عن تجديد التطبيق على نظام ويندوز بمميزات أفضل

أعلن واتساب عن إصدار جديد يعمل على نظام ويندوز يقدم تحسينات في الأداء وميزات اتصال أفضل.

ويتيح الإصدار الجديد أيضا مميزات جديدة أبرزها الارتباط بأجهزة متعددة في الوقت نفسه، مما يسمح للمستخدمين باستخدام واتساب حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف الذكي، وفقا لما تم نشره في الموقع الألماني "شتات بريمرهافن".

كما يمكن لمستخدمي واتساب الآن إجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصا، حسب موقع "شيب" الألماني.

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وأكد مطورو واتساب أنهم سيستمرون في زيادة عدد الأشخاص المشاركين في مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية في المستقبل.

وكانت واتساب طرحت في وقت سابق تحديثا لإصدار Android منذ بضعة أيام يُظهر زرا جديدا يتم عرضه بمجرد تلقي إشعار برسالة جديدة. وبمساعدة الزر الجديد يمكنك كتم صوت محادثات معينة دون الاضطرار إلى فتح التطبيق وكتم صوته باستخدام قائمة النقاط الثلاث.

كما تساعد الميزة الجديدة التي يقدمها تطبيق واتساب في التقليل من استقبال المكالمات المزعجة من الأرقام المجهولة بشكل كبير. ومع توفير تطبيق واتساب للميزة الجديدة التي يقدمها يمكن حظر هؤلاء المتصلين والإبلاغ عنهم وتجنب تلقي المكالمات من الأرقام المجهولة من خلال كتمها.