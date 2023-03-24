فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برشلونة يواجه تهديدا جديدا قد يحرمه اللعب في الابطال

واتساب يعلن عن تجديد التطبيق على نظام ويندوز بمميزات أفضل

كين يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا ويتخطى رقم روني

أميركا تنفذ ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال غرب إيران

الاحتجاجات تعم فرنسا مع تمسك ماكرون بتعديل نظام التقاعد

صندوق النقد: لبنان في وضع خطير للغاية

فيروس يضرب معسكر هولندا قبل مواجهة فرنسا بتصفيات بطولة أوروبا

اتفاق بين السعودية وسوريا حول إعادة العلاقات

"واتساب" تعلن عن ميزتين جديدتين

كين يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا ويتخطى رقم روني

24 مارس 2023 . الساعة 07:22 بتوقيت القدس
...
كين يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا ويتخطى رقم روني

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بعدما رفع رصيده إلى 54 هدفا بتسجيله ركلة جزاء أمام إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم يوم الخميس.

وهز مهاجم توتنهام هوتسبير الشباك قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول ليمنح فريقه التقدم 2-صفر ليتخطى رقم وين روني الذي كان يتقاسم معه الرقم القياسي.

وجاءت أهداف كين في 81 مباراة بينما سجل روني 53 هدفا في 120 مباراة.

وكانت هذه لحظة خاصة لقائد منتخب إنجلترا الذي أتيحت له فرصة لتحطيم الرقم القياسي في مباراة دور الثمانية لكأس العالم أمام فرنسا لكنه أضاع ركلة جزاء في الهزيمة 2-1 في قطر.

وقال روني على تويتر "تهانينا لهاري كين بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا. كنت أعلم أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا ولكن ذلك كان سريعا. إنه رجل عظيم، هداف لا يشق له غبار وأسطورة إنجلترا. تهانينا هاري!".

وهذا هو ثاني رقم قياسي يحطمه كين هذا الموسم بعد أن تجاوز مجموع أهداف جيمي جريفز البالغ 266 هدفا مع توتنهام الشهر الماضي.

ويملك الآن 271 هدفا مع النادي اللندني.

تويتر تويتر
#روني #هاري كين #ايطاليا #انجلترا #الهداف التاريخي #أفضل هداف

متعلقات

الأكثر قراءة