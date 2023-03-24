أميركا تنفذ ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ "ضربات جوية دقيقة" مساء الخميس في سوريا بعد إصابة خمسة جنود أميركيين ومتعاقد في هجوم وقع في وقت سابق من يوم أمس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن طائرة مجهولة استهدفت مستودعا للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور.

كما دوت انفجارات في قرية الجفرا القريبة من مدينة دير الزور.

وبحسب المرصد، أسفر القصف عن انفجارات متتالية في مستودع للأسلحة وحرائق كبيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الاستهداف، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

المصدر / وكالات