"واتساب" تعلن عن ميزتين جديدتين

أعلن تطبيق "واتساب" إطلاق ميزتين جديدتين للمحادثات الجماعية والمجتمعات، الأولى هي تحديث للخصوصية، مما يسمح لمسؤولي المجموعات بتحديد مَن يمكنه دخول المجموعة، بعد أن كان بإمكان أي شخص الانضمام باستخدام رابط الدعوة المرسل من قبل عضوٍ في المجموعة.

ويركّز التحديث الثاني على التواصل ما بين الأشخاص ضمن المجتمعات.

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وفي العام الماضي، أطلق التطبيق خاصية "المجتمعات" للسماح لمجموعات متعدّدة بالتواجد تحت مظلة واحدة. والآن، تعمل منصة المراسلة على تسهيل معرفة المجموعات المشتركة ما بين الأعضاء.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب بعض تحديثات "واتساب" الجديدة. ويسمح أحدثها للمستخدمين بتحديد تاريخ مغادرتهم المجموعات. ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي.

ومن المتوقع أن تتاح الميزتان الجديدتان في جميع أنحاء العالم في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لموقع "إن غادجت".