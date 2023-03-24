المنتخب الفرنسي يصطدم بنظيره الهولندي في قمة مبكرة بتصفيات يورو 2024

بعد 3 شهور فقط من خسارته المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، سيكون المنتخب الفرنسي بطل العالم السابق على موعد مع مواجهة صعبة في بداية رحلة البحث عن مقعد له في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024).

ويستضف المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي اليوم الجمعة في افتتاح مسيرته بالتصفيات، لتكون مواجهة مبكرة على صدارة المجموعة الثانية، طبقا لمعظم التوقعات التي سبقت هذه التصفيات.

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وتستحوذ المباراة بين منتخبي فرنسا وهولندا على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الثمانية، التي تقام اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات.

وتأتي المباراة بعد 3 شهور من خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح في نهائي المونديال، وذلك بعد تعادل الفريقين 3-3 في المباراة بفضل 3 أهداف سجلها المهاجم الفرنسي الخطير كيليان مبابي، الذي يمثل أحد أهم العناصر التي يعول عليها الفريق في هذه التصفيات.

وقرر ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي منح شارة قائد الفريق إلى مبابي بعد اعتزال زميله حارس المرمى هوجو لوريس في أعقاب كأس العالم.

وتمثل شارة القيادة حافزا إضافيا لمبابي الذي توج هدافا لمونديال 2022 برصيد 8 أهداف، ويبدو مرشحا لتحطيم العديد من الأرقام القياسية مع منتخب بلاده في السنوات القليلة المقبلة.

وفيما فقد المنتخب الفرنسي فرصة الدفاع عن لقبه العالمي بالخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني، ودع المنتخب الهولندي بقيادة مديره الفني السابق لويس فان جال البطولة من دور الثمانية بالهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح أيضا.

ويخوض المنتخب الهولندي تصفيات يورو 2024 بإدارة فنية جديدة من خلال عودة رونالد كومان لمنصب المدير الفني خلفا للمدرب فان جال.

وسبق للمنتخبين الفرنسي والهولندي أن التقيا مرارا، وكانت آخر المواجهات بينهما في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا عام 2018، وفاز المنتخب الفرنسي 2-1 على ملعبه ذهابا ثم فاز المنتخب الهولندي 2-0 على ملعبه إيابا.

وإلى جانب هذه المباراة، تشهد المجموعة الثانية اليوم أيضا مباراة أخرى بين منتخبي جبل طارق واليونان.

وفي باقي المباريات اليوم، تلتقي السويد مع بلجيكا، والنمسا مع أذربيجان في المجموعة السادسة، وبلغاريا مع مونتنجرو (الجبل الأسود)، وصربيا مع ليتوانيا في المجموعة السابعة، والتشيك مع بولندا، ومولدوفا مع جزر فارو في المجموعة الخامسة.