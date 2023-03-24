ريال مدريد يستعد لإبرام أغلى صفقة في التاريخ

ما زال التعاقد مع النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أولوية بالنسبة لإدارة ريال مدريد بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وبدأ النادي المدريدي يبحث عن خيار مستقبلي لتعويض قائده الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الذي وصل إلى عامه الـ 35.

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ومع أن الإدارة الملكية تعتزم تجديد عقده لموسم آخر، إلا أن التفكير ببديل لقادم السنوات بات أمراً لا مفر منه.

ويخطط ريال مدريد للانتظار حتى صيف عام 2024 على أمل ضم هالاند وتفعيل الشرط الجزائي في عقده الحالي مع السيتزنز والممتد حتى صيف عام 2027 والذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون يورو.