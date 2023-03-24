تعرف على هاتف نوكيا الجديد

أطلقت شركة نوكيا هاتفها الذكي C12 Pro الجديد، الذي يعتمد على بطارية قابلة للاستبدال سعة 4000 مللي أمبير ساعة.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن هاتفها الذكي C12 Pro الجديد من الفئة المتوسطة يمتاز بشاشة IPS قياس 3ر6 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Unisoc SC9863A1 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 2 أو 3 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي، فضلا عن تسجيل مقاطع فيديو بدقة 720 بيكسل. ويعمل الهاتف الجديد بنظام التشغيل Android 12 (Go edition).

ويشتمل الهاتف على منفذ Micro-USB ومنفذ 5ر3 ملم لتوصيل سماعة الرأس، ويتمتع الهاتف بحماية جيدة من الغبار ورذاذ الماء.