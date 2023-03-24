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احذر من تغيير التوقيت على هاتفك الحديث في فلسطين الليلة!!

24 مارس 2023 . الساعة 03:14 بتوقيت القدس
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احذر من تغيير التوقيت على هاتفك الحديث في فلسطين الليلة!!

كالعادة في كل عام في هذا التوقيت، حيث يبدأ الإرباك لدى عديد من المواطنين الفلسطينيين، قبيل بدء التوقيت الصيفي، نظرًا لأن الأجهزة الخلوية الذكية مرتبطة بالتوقيت والتغيير الزمني الذي تقوم به دولة الاحتلال.

وكانت حكومة رام الله أعلنت تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى انتهاء إجازة عيد الفطر القادم.

ويبدأ الإرباك لدى حاملي الأجهزة الحديثة في فلسطين، نظرًا لأن معظم الأجهزة الذكية تتغير تلقائيا مع تغيير التوقيت في دولة الاحتلال، والمقرر هذه الليلة.

حيث تغيرت الساعة  من 2:00 فجرا في الجوالات الحديثة لتصبح 3:00، وعليه حينها قم بإعادة ضبط الساعة إلى 2:00 حتى تبقى على التوقيت الشتوي في رمضان.

والعمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة سيبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

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#التوقيت الشتوي #التوقيت الصيفي #تغيير الوقت #تقديم الساعة #تأخير الساعة

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