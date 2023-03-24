أضرار خطيرة للمشروبات الغازية في شهر رمضان

تتنوع المأكولات والمشروبات التي يلجأ إليها العديد من الناس خلال شهر رمضان الكريم، منها ما يكون جيداً ومفيداً للجسم، ومنها ما يُنصح باجتنابه والابتعاد عنه، لعل من أبرز المشروبات التي يُنصح بتجنبها خلال هذا الشهر لتسببها في العديد من المخاطر على الجسم هي المشروبات الغازية.

والاختلاف بين المشروبات العادية والمشروبات الغازية هي احتواؤها على ثاني أكسيد الكربون المذاب تحت الضغط. تتكون المشروبات الغازية من الماء، بالإضافة إلى مادة تحلية مثل السكر وسكر الفاكهة زيادة على مواد حمضية ومنكهات وملونات ومواد أخرى.

ولا يوجد مشروب غازي معيّن أخطر من غيره، فجميع المشروبات الغازية لها أضرار، والضرر يرتبط بكمية الشرب، فكلما شرب الشخص أكثر زاد خطر حدوث مشاكل صحية، إذ تتسبب كل من المشروبات الغازية العادية أو اللايت أو المشروبات الغازية بدون سكر في نفس المشاكل تقريباً، خاصة عند تناولها في فترة الفطور.

وللمشروبات الغازية العديد من المضار على صحة الإنسان عموماً، وفي شهر رمضان بشكل خاص، إذ قد تتسبب في زيادة الشعور بالجوع، وذلك لرغبة الجسم الشديدة في تناول السكر، وتُظهر الدراسات أن المشروبات الغازية تزيد من إحساسنا بالجوع بعد شربها.

ووفقاً لتقرير نُشر بمجلة "phantastic smile" الأمريكية، يرجع هذا الشعور إلى جملة أسباب، منها أن المشروبات الغازية لا تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات نافعة، بخاصة البروتينات، لذلك غالباً ما نشعر بالجوع بعد تناولها.

إضافة إلى ذلك، تحتوي الصودا على كميات عالية من الفركتوز الذي له تأثير الجلوكوز، ويزيد الشعور بالجوع كلما استهلكنا منه كميات أكبر.

وترتبط المشروبات الغازية بزيادة الوزن، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدهون في الجسم، خاصة تلك التي ترتكز حول منطقة الخصر، والتي تسمى بالدهون الحشوية، عكس الدهون تحت الجلد التي تمد الجسم بالحرارة وتمد الجسم بالطاقة وتحمي العظام.

أما الدهون الحشوية، فهي الأكثر خطورة على الصحة، وقد يؤدي تراكمها إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر صحية. بعد امتصاص السكر الموجود في المشروب الغازي من قبل الجسم.

ويدخل السكر إلى خلاياه ويشكل مصدراً إضافياً للطاقة، ولأن المشروبات الغازية فارغة من الغذاء، فهذا يعني أن الشخص قد يشرب 10 أكواب منها، ولكن سيبقى الشعور بالجوع مستمراً، والنتيجة أنه سيأكل أيضاً ويضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى جسمه التي ستُخزّن فيما تتحول إلى شحوم وتسبّب زيادة الوزن.

وحسب بعض الدراسات قد تكون للمشروبات الغازية علاقة وطيدة بارتفاع نسبة الوفاة المبكرة، إذ قد تتسبب نسبة السكريات المرتفعة الموجودة في المشروبات الغازية في وقوع سكتات القلب المفاجئة، زيادة على أن المشروبات الغازية من العوامل الرئيسية للإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات.

وينصح العديد من الأطباء بتجنب هذا النوع من المشروبات ما أمكن، خاصة بعد الصيام، إذ تكون مناعة الجسم أقل مما تكون عليه في الأيام العادية، فيما ينصح باستبدالها بمشروبات صحية، ومن الأفضل أن تكون طبيعية.

وتربط بعض البحوث العلمية بين شرب الصودا وزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية. وأثبتت دراسة نُشرت عام 2017 في مجلة "ستروك" عن تأثيرات استهلاك المشروبات المحلاة صناعيّاً والمشروبات التي تحتوي على سكر مضاف، أن تناولها يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السكتة الدماغية، بالإضافة إلى أنواع متعددة من الخر، إضافة إلى أنها قد تتسبب في الإصابة بداء النقرس، خاصة عند النساء.

المصدر / فلسطين أون لاين