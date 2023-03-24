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مقاومو "عرين الأسود" يجوبون شوارع نابلس ويهنئون المواطنين بشهر رمضان

24 مارس 2023 . الساعة 00:47 بتوقيت القدس
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جاب العشرات من مقاومي عرين الأسود، مساء اليوم الخميس، أزقة وشوارع مدينة نابلس، احتفالا بأول أيام شهر رمضان المبارك.

وظهر مجموعة من مقاومي عـرين الأسـود في منطقة باب الساحة بالبلدة القديمة في نابلس، حيث وزعوا الحلوى والهدايا للأطفال، بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وتجمهر عشرات المواطنين حول المقاومين، وأطلقوا الهتافات الداعمة للمقاومة، والمطالبة بالانتقام لدماء الشهداء.

وجاب عشرات المقاومين الملثمين شوارع المدينة، رافعين رايات عرين الأسود والأعلام الفلسطينية، والهدايا للأطفال.

وفي سياق متصل، هنأ مقاومون من كتائب القسام في مخيم جنين، مساء اليوم الأربعاء، المواطنين خلال إحياء أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك.

ووزع مقاومو كتائب القسام الحلوى على المصلين، عقب انتهاء صلاة العشاء والتراويح من مخيم جنين.

وفي أجواء من البهجة والفرح برمضان، وزع المقاومون إمساكية لشهر رمضان إهداءً من كتائب القسام.

كما تجمع الفتية والفتيات حول المقاومين يتناولون الحلوى، مع دعوات من المصلين للمقاومين بالحفظ والنصر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #رمضان #نابلس #صلاة التراويح #عرين الأسود

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