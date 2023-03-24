خدمات رفح يستعيد لاعب من دوري المحترفين .. ويُجدد للاعب أخر

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر نادي خدمات رفح استعادة لاعبه محمود النيرب، وارتداء قميص فريق كرة القدم في الموسم القادم، عقب فسخ تعاقده مع شباب الظاهرية في وقت سابق.

وسيقيد خدمات رفح قائد الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث تم رفض تسجيله ضمن كشوفات الفريق قبل نهاية الموسم الماضي، مما أحدث حالة من السخط والجدل في الوسط الرياضي.

وعين خدمات رفح النيرب ضمن الجهاز الفني ليكون أحد الداعمين والمساعدين للفريق، بعد رفض قيده، ويشارك في تدريبات الفريق بانتظام للحفاظ على لياقته البدنية.

ويعتبر النيرب أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العقد الماضي، وأجاد اللعب في مركز صناعة اللعب، وحقق عدة بطولات مع فريق خدمات رفح، وانتقل الموسم الماضي لصفوف فريق شباب الظاهرية أحد الفرق الناشطة في دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة، سبقه اللعب لموسم واحد بقميص نادي غزة الرياضي على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى، جدد مجلس إدارة النادي عقد اللاعب هلال الغواش أحد أبرز أعمدة فريق كرة القدم، للاستمرار مع الفريق للموسم السادس.