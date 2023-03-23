اتحاد خانيونس يحسم ملف الجهاز الفني ويُجدّد للاعبَين

غزة / وائل الحلبي:

حسم اتحاد خانيونس موقف الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن رأفت خليفة، الذي سيواصل مشواره مع الفريق في الموسم القادم بعد تجديد ثقة إدارة النادي به.

وقرّر اتحاد خانيونس تمديد ارتباطه بالكابتن رأفت خليفة المدير الفني للفريق، في إطار مساعيه للدخول في المنافسة على لقب الدوري الممتاز بقوة في الموسم القادم.

ويأتي تجديد ثقة إدارة الاتحاد بخليفة في ظل ما يملكه من خبرة واسعة ستساعد في تواجد الفريق ضمن المرشحين للمنافسة، حيث سبق له التتويج بلقب الدوري الممتاز مع شباب رفح في مرتين بالإضافة للتتويج بلقب كأس غزة 2020 ولقبين لكأس السوبر مع الزعيم الرفحي.

وفي نفس السياق مدد اتحاد خانيونس تعاقده مع اللاعب محمود شيخ العيد الظهير الأيسر للفريق، رغم تلقي اللاعب العديد من العروض للرحيل عن البرتقالي لكنه فضّل البقاء معه لموسم إضافي.

وجدد البرتقالي تعاقده مع اللاعب حسن مرزوق بعد الظهور المميز له مع الفريق في الموسم الماضي، حيث مثّل إضافة مميزة للفريق مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء في خط الوسط أو قلب الدفاع والظهير الأيمن في بعض المباريات.

وكان اتحاد خانيونس أعلن في وقت سابق تجديد تعاقده مع الثنائي يوسف لولو وباسل أبو بطنين إلى جانب تعاقده مع أدهم القاضي قادمًا من خدمات رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين