عرين الأسود: سنُحاسب كل من تآمر

نعت مجموعات عَرينِ الأُسود الشَهيد القائِد مُؤسس كَتيبة طولكرم أمير أبو خديجة، مشددة في رسالة للاحتلال الإسرائيلي أنّ "الدم بالدم والرأس بالرأس".

وقالت في بيان مكتوب إنّ الشهيد أبو خديجة "ارتَقى مُقبِلًا غَيرَ مُدبِر ولا خَوف على طولكرم الكرميّ وأبو لِبْدة والأمير فهيَ وِلادَةُ للقادَة".

كما شددت مجموعات العرين على أنها ستحاسب من خطط ومَن تآمر ومن أعطى أيّ معلومة أودت إلى إيذاء شهيد سواء كانت سببًا باستشهاده أو أيّ أذًى وَقعَ عليه في حياته.

وقالت: "واهم ثم واهم من يعتقد أنّ مجموعات عرين الأسود لا تعلم من تآمر على الشهداء بالاسم وبالتفصيل، لنا عيون ولنا آذان ولكن لنا عقل رشيد ونُرتّب الأولويات".

وأضافت: "أولويتنا الأولى والأخيرة الاحتلال ولكننا لا ننسى أبدًا وفي جعبتنا الكثير وعلى العاقل أن يفهم وأن يقرأ بين السطور".

وفي رسالتها للاحتلال قالت: "الدم بالدم والرأس بالرأس وسنرى وهذه الأيام بيننا سجال يومٌ لك وعشرة لنا بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين