متضررو الزلزال في تركيا يتناولون إفطارهم الرمضاني الأول بمراكز الإيواء

تناول الأتراك المتضررون من الزلزال الخميس، إفطارهم الأول من شهر رمضان بمراكز الإيواء المكونة من خيام ومساكن مسبقة التجهيز جنوب البلاد.

واستقبل متضررو الزلزال الذي ضرب 11 ولاية في 6 فبراير/ شباط الماضي، رمضان بعيدا عن منازلهم التي تدمرت أو تعرضت لأضرار كبيرة.

وأقامت العديد من البلديات والجمعيات بولاية غازي عنتاب موائد رمضانية في المخيمات وتجمعات المساكن مسبقة التجهيز في أماكن متفرقة.

وكذلك أفطر المتضررون من الزلزال في موائد جماعية بولايات ملاطية وأدي يامان وشانلي أورفة وكيليس وهطاي وقهرمان مرعش وعثمانية.

المصدر / الأناضول