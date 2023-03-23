فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

متضررو الزلزال في تركيا يتناولون إفطارهم الرمضاني الأول بمراكز الإيواء

الصداقة يضم قائد الزوايدة ويجدد لثلاثة لاعبين

الاحتلال يفرج عن الأسير زامل شلوف من غزة

مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية شرق يطا

بعد الحكومة.. البرلمان البريطاني يحظر تيك توك على الأجهزة المرتبطة به

هبوط حاد بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان وأفغانستان

الاحتلال يعتقل شابًّا بعد 24 ساعة من الإفراج عنه من سجن أريحا

غضب واسع لمماطلة السلطة في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

حراك المعلمين يرفض إعلان الحكومة وأي مبادرة لا تشمل مطالبه كاملة

متضررو الزلزال في تركيا يتناولون إفطارهم الرمضاني الأول بمراكز الإيواء

23 مارس 2023 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
...

تناول الأتراك المتضررون من الزلزال الخميس، إفطارهم الأول من شهر رمضان بمراكز الإيواء المكونة من خيام ومساكن مسبقة التجهيز جنوب البلاد.

واستقبل متضررو الزلزال الذي ضرب 11 ولاية في 6 فبراير/ شباط الماضي، رمضان بعيدا عن منازلهم التي تدمرت أو تعرضت لأضرار كبيرة.

وأقامت العديد من البلديات والجمعيات بولاية غازي عنتاب موائد رمضانية في المخيمات وتجمعات المساكن مسبقة التجهيز في أماكن متفرقة.

وكذلك أفطر المتضررون من الزلزال في موائد جماعية بولايات ملاطية وأدي يامان وشانلي أورفة وكيليس وهطاي وقهرمان مرعش وعثمانية.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#تركيا #رمضان #زلزال #إفطار

متعلقات

الأكثر قراءة