الصداقة يضم قائد الزوايدة ويجدد لثلاثة لاعبين

غزة/ وائل الحلبي:

توصل نادي الصداقة لاتفاق مع نظيره شباب الزوايدة لضم لاعب الأخير خالد السيد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما قرر تجديد عقود ثلاثة من أهم لاعبيه للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وأتم الصداقة التعاقد مع السيد الذي يجيد اللعب في خط الوسط والهجوم لتعزيز صفوف الفريق، بعد الظهور المميز له مع الفريق في الموسم الماضي رغم الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وجاء انضمام السيد بناء على رغبة الكابتن محمود عواد المدير الفني للفريق، والذي سيواصل مشواره مع الفريق في الموسم المقبل.

وفي نفس الإطار قرّر مجلس إدارة الصداقة تجديد عقود ثلاثة لاعبين لمواصلة مسيرتهم مع الفريق في الموسم الجديد، حيث اتفق مع الثلاثي جلال أبو يوسف ويوسف سالم وعمر حمد على تمديد العقد معهم لموسم إضافي.

ومن المتوقع أن يواصل الصداقة مساعيه لتعزيز صفوف الفريق تحضيرًا للمسابقات في الموسم المقبل، ويضع على طاولته ملف استعادة نجمه السابق محمد بلح عقب إنهاء ارتباطه بالنادي المصري البورسعيدي.

المصدر / فلسطين أون لاين