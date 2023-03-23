فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

متضررو الزلزال في تركيا يتناولون إفطارهم الرمضاني الأول بمراكز الإيواء

الصداقة يضم قائد الزوايدة ويجدد لثلاثة لاعبين

الاحتلال يفرج عن الأسير زامل شلوف من غزة

مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية شرق يطا

بعد الحكومة.. البرلمان البريطاني يحظر تيك توك على الأجهزة المرتبطة به

هبوط حاد بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان وأفغانستان

الاحتلال يعتقل شابًّا بعد 24 ساعة من الإفراج عنه من سجن أريحا

غضب واسع لمماطلة السلطة في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

حراك المعلمين يرفض إعلان الحكومة وأي مبادرة لا تشمل مطالبه كاملة

بعد 15 سنة في الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير زامل شلوف من غزة

23 مارس 2023 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
...

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير زامل عابد شلوف (40 عامًا) من مدينة بيت حانون، شمال قطاع غزة، بعد قضائه 15 سنة في معتقلات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إنّ الأسير شلوف اعتُقل بتاريخ 25/3/ 2008، ويعاني من انخفاض في دقات قلبه، ونقص مستمر في وزنه، ويحمل في صدره جهازًا مُنظّمًا لدقات القلب.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى منتصف شهر مارس/آذار الجاري، 4800 أسير، من بينهم 29 سيدة، و170 طفلًا، و من بين المعتقلين أكثر من 1000 معتقل إداري، فيما بلغ عدد الأسرى المرضى 700 بينهم مرضى سرطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #أسير محرر #الاحتلال الإسرائيلي #زامل شلوف

متعلقات

الأكثر قراءة