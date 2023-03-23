الاحتلال يفرج عن الأسير زامل شلوف من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير زامل عابد شلوف (40 عامًا) من مدينة بيت حانون، شمال قطاع غزة، بعد قضائه 15 سنة في معتقلات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إنّ الأسير شلوف اعتُقل بتاريخ 25/3/ 2008، ويعاني من انخفاض في دقات قلبه، ونقص مستمر في وزنه، ويحمل في صدره جهازًا مُنظّمًا لدقات القلب.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى منتصف شهر مارس/آذار الجاري، 4800 أسير، من بينهم 29 سيدة، و170 طفلًا، و من بين المعتقلين أكثر من 1000 معتقل إداري، فيما بلغ عدد الأسرى المرضى 700 بينهم مرضى سرطان.

المصدر / فلسطين أون لاين