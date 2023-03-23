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جيش الاحتلال يحتجز 3 مواطنين

مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية شرق يطا

23 مارس 2023 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اتلف مستوطنون، مساء اليوم الخميس، محاصيل زراعية للمواطنين شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت ثلاثة مواطنين قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن مستوطنين اتلفوا محاصيل زراعية وأطلقوا قطعان ماشيتهم في حقول للمواطنين بتجمع الزويدين بمسافر يطا، بحماية من جيش الاحتلال.

وأوضح أن جيش الاحتلال احتجز ثلاثة من أصحاب الحقول هم: فايز الكعابنة، زياد البسايطة، وحسن البسايطة، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #يطا #مستوطنون

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