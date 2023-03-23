حراك المعلمين يرفض إعلان الحكومة وأي مبادرة لا تشمل مطالبه كاملة

قال حراك المعلمين في الضفة الغربية، إن الحكومة في رام الله، تكرر ما تقول في كل مؤتمر صحفي أو اتفاق بكلمات جديدة، "والواقع أننا لسنا بحاجة لخطابات أكثر، إنما بحاجة لتنفيذ مطالب أكثر".

وأعلن حراك المعلمين في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، رفضه لإعلان الحكومة، الذي جاء على لسان المتحدث باسمها، إبراهيم ملحم، وأي مبادرة لا تشمل تنفيذ المطالب كاملة.

وأكد على أن إلغاء العقوبات السابقة ليس جزءًا من مطالب الحراك، واستمرار الإضراب.

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وكان المتحدث باسم الحكومة في رام الله، ملحم، قال "إن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتباراً من يوم الأحد المقبل".

وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي، عقده في رام الله، "سيتم تنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار الحالي وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات وتحسن المؤشرات المالية اعتباراً من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات".

المصدر / فلسطين أون لاين