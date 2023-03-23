قاسم: الممارسات الصهيونية في "الأقصى" تستدعي تكثيف الرباط والحشد فيه

دان هشام قاسم عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم الخميس، الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنها تستدعي الحشد والرباط فيه.

وقال في بيان صحفي: إن "هذه الممارسات الصهيونية المدعومة من قبل حكومة الاحتلال وشرطته وأجهزته الأمنية، تستدعي من أبناء شعبنا من مختلف الأراضي المحتلة تكثيف رباطهم وحشدهم خلال هذا الشهر الكريم، والعمل على منع المستوطنين من تهويد أقصانا ومقدّساتنا".

وأضاف: "أثبت أبناء شعبنا طوال السنوات الماضية، للاحتلال وقطعان مستوطنيه أن الأقصى سيبقى فلسطينيًّا عربيًّا إسلاميًّا، ولن يتم تهويده، بأي ثمن".

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وأشار إلى أنَّ "مقاومتنا البطلة أكدت في كل محطات الصراع مع الاحتلال الصهيوني، أنها الحصن الحصين، والركن المتين، لشعبنا وقضيتنا، وعلى رأسه مقدّساتنا وأقصانا، وأنها على استعداد للذهاب بعيدًا في مواجهة العدو للحيلولة دون استباحته لها، وتهويدها، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية".

ودعا قاسم "المؤسسات الدولية والحقوقية للعمل على كبح جماح قيود الاحتلال المفروضة على المقدسيّين، وعدم إعطائهم تصاريح الدخول لمركباتهم، واعتبار ذلك استمرارًا لسياسة الاحتلال في منعهم من أداء شعائرهم الدينية التعبدية، مما يشكّل مخالفة لكل المواثيق الدولية ذات الصلة".

المصدر / فلسطين أون لاين