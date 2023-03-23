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المالية: تسديد رسوم طلاب جامعتي الإسراء وفلسطين من المستحقات

23 مارس 2023 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعتي الإسراء وفلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت المالية أن المستفيد من التسجيل، يكون الموظف نفسه أو أحد أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة، أخ، أخت).

وأفادت الوزارة أن قيمة التسجيل لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط 300 شيقل، بشرط أن يكون مسجّلاً بالحد الأدنى المطلوب من طرف الجامعة 12 ساعة.

وبيّنت أن قيمة الرسوم لطلبة الدراسات العليا سيكون بمبلغ محدّد من الجامعة، بشرط أن يكون الطالب مسجّلًا بالحد الأدنى المطلوب من طرف الجامعة (9 ساعات) ولا يشمل رسوم الرسالة، مع التأكيد أن الأولوية لمن يسجّل أولاً.

وأشارت إلى أن باب التسجيل الالكتروني فُتح اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

كما أعلنت وزارة المالية عن تمديد التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، حتى يوم الأحد المقبل.

ونوّهت إلى أنه تم السماح بتسديد 1300 شيقل من المستحقات لرسوم رسالة الماجستير، لمرة واحدة فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة المالية #جامعة الإسراء #جامعة فلسطين

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