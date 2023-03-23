"الأوقاف" توزّع 1700 طرد غذائي على الأسر المتعففة

وزّعت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية 1700 طرد غذائي على الأسر المتعففة موزّعة على محافظات غزة بتكلفة 204,000 شيكل.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة إسليم، أن إدارته بصدد تنفيذ مشاريع جديدة على مدار شهر رمضان المبارك، لتوفير احتياجات الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن عملية جمع المعلومات حول الأسر المتعففة تأتي من خلال منظومة لجان الزكاة المنتشرة عبر محافظات غزة، ويتم تسليمهم من خلالها أيضًا.

يذكر أن إجمالي ما تم توزيعه حتى هذه اللحظة هو 4800 طرد، موزّعين على جميع محافظات القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين