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حماس تنعى الشهيد أبو خديجة وتؤكد أن اغتيال المقاومين لن يوقف ثورتنا

حماس تنعى الشهيد أبو خديجة وتؤكد أن اغتيال المقاومين لن يوقف ثورتنا

23 مارس 2023 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد أمير أبو خديجة (25 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح صباح اليوم الخميس في عزبة شوفة قضاء طولكرم.

وقالت الحركة في بيان النعي :"إنّ استهداف الاحتلال لمقاومينا الأبطال لن يوقف مسيرة المقاومة، ولن يخيف شعبنا الذي نشدّ على يده ويد شبابنا الثائر".

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وتابعت "ونحن في شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد والانتصارات، نشد على أيادي شبابنا الثائر لمواصلة ثورتنا المجيدة باستهداف قوات الاحتلال الفاشي، وبمواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعاً عنه وحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #طولكرم #الشهيد أمير أبو خديجة

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