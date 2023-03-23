الأخبار اللبنانية: السلطة قدّمت للاحتلال كشفاً جديداً بأسماء المقاومين في الضفة

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن السلطة في رام الله قدّمت خلال اجتماع العقبة المنعقد يوم 26 فبراير الماضي، كشفاً جديداً محدَّثاً بأسماء المقاومين الذين يحملون السلاح بالضفة، وقد قامت قوات الاحتلال باغتيال واعتقال عدد منهم في نابلس وجنين.

ووفق الصحيفة فإن القائدَين في الجناحَين العسكريَين لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي، جهاد خازم ويوسف شريم، كانا على رأس المستهدفين، واللذان وُصفا بأنهما من "أكثر المقاومين خطورة" في جنين.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس: "بعد أيّام من عودته من قمّة شرم الشيخ، عَقد وفد السلطة اجتماعات عدّة مع رئيسها محمود عباس، والمسؤولين في الأجهزة الأمنية، استعداداً للمرحلة المقبلة التي تعهّدت رام الله بالعمل على تهدئة الأوضاع في خلالها، ومنْع أيّ تفجُّر أمني في شهر رمضان خصوصاً".

ونقلت "الأخبار" عن مصادر خاصة في السلطة، قولها: إن "أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامّة ماجد فرج، أطْلعا عباس على مجريات القمّة الأخيرة، مبلغَين إيّاه أن الإدارة الأميركية تَطلب خطوات عملية من السلطة لمواجهة تصاعُد العمل المسلّح في الضفة الغربية المحتلّة".

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وأوضح الشيخ لرئيس السلطة - بحسب المصادر ذاتها- أن دولة الاحتلال ترفض إعطاء أيّ تعهّدات للفلسطينيين لأنها لا تضْمن قدرة السلطة على ضبْط الأوضاع في الضفة، وتريد من رام الله بذْل مزيد من الجهود في هذا الاتّجاه.

وخلال الاجتماع الأمني في شرم الشيخ قبل أيام، أعاد الشيخ -وفق الصحيفة اللبنانبية- "الجهود الكبيرة" التي بذلتْها السلطة الشهر الماضي لمحاصرة العمل المسلّح في الضفة، بما في ذلك "السيطرة المعلوماتية" التي باتت لديها حول مَن يحملون السلاح، وخاصة في مناطق جنين ونابلس شمال الضفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماعاً آخر سيُعقد في شرم الشيخ مطلع الشهر المقبل -إبريل- بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين والمصريين والأميركيين، استكمالاً للقاءَي العقبة وشرم الشيخ، ولبحث آخر التطوّرات الأمنية في الضفة واستكمال العمل على خطّة السيطرة على الوضع في الأراضي المحتلّة.

واستعداداً لذلك، عَقد الشيخ وفرج اجتماعاً غير معلَن مع قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، طالبا فيه بـ"تكثيف الجهد المعلوماتي والميداني، وجمْع السلاح من الضفة، إضافة إلى تشديد الملاحقة على كلّ شخص يحمل السلاح وله علاقة بحركة حماس".

المصدر / فلسطين أون لاين