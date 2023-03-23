فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأخبار اللبنانية: السلطة قدّمت للاحتلال كشفاً جديداً بأسماء المقاومين في الضفة

طولكرم.. قوات الاحتلال تغتال مقاوِماً رفض تسليم نفسه

جبارين: سيهزم الاحتلال أمام إرادة شعبنا وسنطرده من أرضنا

الحركة الأسيرة: أجبرنا الاحتلال على وقف إجراءاته التعسفية بحق الأسرى

خضار مشوية بالفرن

الإفتاء تحدد مقدار صدقة الفطر للعام الجاري

شوربة الجزر والكزبرة

الطبق الرئيس.. كبة بالصينية

متحدثون: جرائم الاحتلال في القدس صاعق تفجير للمنطقة

حماس تنعى الشهيد أبو خديجة وتؤكد أن اغتيال المقاومين لن يوقف ثورتنا

معركة الأسرى تؤسس لمعركة فاصلة

جبارين: سيهزم الاحتلال أمام إرادة شعبنا وسنطرده من أرضنا

23 مارس 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
...

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، أن شعبنا سيطرد الاحتلال من أرضنا "وستكون هذه الأرض كما كانت منذ آلاف السنين لأبنائنا وأجدادنا".

وقال جبارين لإذاعة صوت الأقصى، صباح اليوم الخميس: "مهما امتلك الاحتلال من غطرسة وقوة ودعم مادي وسياسي فإن إرادة شعبنا قادرة على هزيمته كما انتصر أسرانا على السجّان".

وشدد على أن انتصار الأسرى على السجّان، هو بمثابة درس لأبناء شعبنا في كل مكان ولكل من يتأخر عن انشاء قيادة وطنية موحدة لتقود النضال الفلسطيني.

اقرأ أيضا: الحركة الأسيرة: أجبرنا الاحتلال على وقف إجراءاته التعسفية بحق الأسرى

ودعا القيادي في الحركة، أبناء شعبنا إلى عدم الالتفات لأي صوت يدعو للفرقة وعدم الاتحاد معتبراً ذلك بأنه يُضعف الموقف الفلسطيني وتقوية الاحتلال.

وأكد أن معركة الأسرى الأخيرة تُؤسس لمعركة قادمة فاصلة مع الاحتلال، داعياً أبنا الشعب الفلسطيني لاعتبار الغرفة المشتركة للمقاومة في غزة نموذجاً لمواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #الأسرى #الاحتلال #زاهر جبارين

متعلقات

الأكثر قراءة