جبارين: سيهزم الاحتلال أمام إرادة شعبنا وسنطرده من أرضنا

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، أن شعبنا سيطرد الاحتلال من أرضنا "وستكون هذه الأرض كما كانت منذ آلاف السنين لأبنائنا وأجدادنا".

وقال جبارين لإذاعة صوت الأقصى، صباح اليوم الخميس: "مهما امتلك الاحتلال من غطرسة وقوة ودعم مادي وسياسي فإن إرادة شعبنا قادرة على هزيمته كما انتصر أسرانا على السجّان".

وشدد على أن انتصار الأسرى على السجّان، هو بمثابة درس لأبناء شعبنا في كل مكان ولكل من يتأخر عن انشاء قيادة وطنية موحدة لتقود النضال الفلسطيني.

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ودعا القيادي في الحركة، أبناء شعبنا إلى عدم الالتفات لأي صوت يدعو للفرقة وعدم الاتحاد معتبراً ذلك بأنه يُضعف الموقف الفلسطيني وتقوية الاحتلال.

وأكد أن معركة الأسرى الأخيرة تُؤسس لمعركة قادمة فاصلة مع الاحتلال، داعياً أبنا الشعب الفلسطيني لاعتبار الغرفة المشتركة للمقاومة في غزة نموذجاً لمواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين