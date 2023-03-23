من المقبلات المشهور إعدادها في شهر مضان هي الخضار المشوية بالفرن

المكونات:

2 كوسا متوسطة الحجم، ومقطعة شرائح.

حبة فليفلة حمراء متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح.

حبة فليفلة صفراء متوسطة الحجم ومقطعة شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خل.

1/2 كوب ريحان طازج مفروم.

6 فصوص ثوم غير مقشرة.

250 غرام طماطم كرزية.

400 غرام قرع مقشر ومقطع إلى أجزاء صغيرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

في فرن درجة حرارته 180 مئوية، وصينية كبيرة الحجم، ضعي البصل والفليفلة والقرع والزيت والكوسا.

أضيفي القليل من الملح والفلفل الأسود، وقلبي المكونات معًا جيدًا.

أدخلي الصينيّة الفرن مدّة 20 دقيقة، ثم ضيفي الطماطم والثوم، وأعيديها للفرن من 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج الخضروات.

أضيفي الخل والملح والفلفل والريحان، وقلبيهم معًا.

قلبي صينية الخضروات برفق، وتأكدي من مزج الخضروات معًا تمامًا.

قدّمي صينية خضار مشوية بالفرن، وتناوليها فورًا.