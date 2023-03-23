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شوربة الجزر والكزبرة

23 مارس 2023 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
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شوربة الجزر والكزبرة

المكونات:

ملعقة طعام من بذور الكزبرة.

ملعقتا طعام من الزبدة.

بصلتان.

بصلة خضراء.

فص الثوم.

900 جم جزر.

8 أكواب من مرق الدجاج.

3 ملاعق طعام من أوراق الكزبرة الطازجة.

3 ملاعق طعام من كريمة الطهي.

ملح وفلفل.

أعواد كزبرة.

طريقة التحضير:

تُحمص بذور الكزبرة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة، وتُقلب البذور لمدة من دقيقة إلى دقيقتين ثم تُطحن طحنًا خشنًا.

تُسخن الزبدة في قدر كبيرة الحجم، ثم يضاف البصل والبصل الأخضر والثوم.

يُطهى الخليط لمدة 4 دقائق، ثم يضاف الجزر وبذور الكزبرة المطحونة.

تُغطى المقلاة، وتُترك الخضروات لتنضج على درجة حرارة منخفضة لمدة 10 دقائق تقريبًا إلى أن تكاد تصبح طرية.

يضاف المرق ويُتبل الخليط بالملح والفلفل ويُترك إلى أن يغلي.

تُخفض درجة الحرارة ويُغلى الخليط غليانًا خفيفًا لمدة من 15 إلى 20 دقيقة إضافية، مع تغطيته جزئيًّا، أو إلى أن تصبح الخضروات طرية.

تُترك الشوربة لتبرد قليلًا، ثم تُهرس على دفعات 5.

بعد ذلك، تعاد الشوربة إلى القدر، وتضاف إليها الكزبرة الطازجة المقطعة، وملعقتا طعام من الكريمة.

يعاد تسخين الشوربة، ثم يتم تذوقها للتأكد من التوابل، وتُقدم في أوعية دافئة.

يُزين كل وعاء بالكريمة المتبقية في صورة دوامة ورشة من بذور الكزبرة المحمصة المتبقية، وعود من الكزبرة الطازجة.

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#شهر رمضان #الجزر #الكزبرة #شوربات

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