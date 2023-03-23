الطبق الرئيس.. كبة بالصينية

المكونات:

500 غرام لحم عجل مفروم ناعم جدًا.

500 غرام برغل أحمر مغسول ومصفّى.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة برش ليمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار مشكل.

الحشوة:

700 جرام لحم مفروم خشن.

3 بصلات كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة سمنة.

ربع كوب زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقتان صغيرتان فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة هال مطحون.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب مبروشة.

ملعقة كبيرة سماق.

ملعقتان كبيرتان صنوبر محمص (اختياري)

طريقة التحضير:

تُضرب المكونات الأولى (اللحم، والبصل، والبهار، والبرغل، والفلفل الأسود، وبرش الليمون والملح) معًا في محضرة الطعام حتى تصبح عجينة ملساء، توضع في الثلاجة لتبقى باردة.

لعمل الحشوة، يشوح البصل في السمنة وزيت الزيتون مع رشة من الملح والفلفل الأسود على نار هادئة حتى يذبل تمامًا.

ترفع نصف الكمية وتترك جانبًا.

يضاف اللحم إلى المقلاة، ويقلّب على نار عالية، وتفرد أي تكتلات موجودة بملعقة خشبية.

تضاف بقية الملح والتوابل المذكورة ما عدا السماق وتقلب جيدًا حتى يتغير لون اللحم (قرابة خمسة دقائق) مكشوفًا.

تخفض الحرارة، ويغطى اللحم ويترك لينضج تمامًا مدة عشرين دقيقة تقريبًا.

يضاف السماق والبصل ويخلط المزيج جيدًا.

عندما يبرد، يضاف الصنوبر.

تدهن صينية حجمها مناسب بالسمن وتفرد نصف كمية الكبة ثم تدهن بالسمنة والزيت، ويوزع اللحم ثم تفرد بقية كمية الكبة فوق اللحم بالاستعانة بماء بارد لتمليس السطح.

يدهن الوجه بكمية من زيت الزيتون وتقطع بالسكين بالشكل المرغوب.

تخبز في فرن محمى قبل عشر دقائق على حرارة 200 درجة.