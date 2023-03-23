ما هي رسالة الشهيد أمير أبو خديجة لمحمد الضيف.. تعرف على التفاصيل

"لم تعد هذه البلاد تتسع للجميع فهمي إما لنا وإما لنا وأنتم منها بإذن الله مخرجون"، هذه واحدة من كلمات الشهيد أمير أبو خديجة التي سطرها على حسابه الشخصي في الفيس بوك.

وسبق لأبو خديجة أن سجل كلمات في 16 مايو 2021 إبان معركة سيف القدس، أكد قائد المقاومة محمد الضيف سيقود شعبنا ومقاومته لهزيمة الاحتلال.

وجاء في نص المنشور "بشهر مايو 1948 كانت النكبة الفلسطينية.. وبإذن الله وبهمة المقاومة وهمة شعبنا وتحت قيادة محمد الضيف راح يكون شهر مايو من سنة 2021 نكبة على رأس الصهاينة".

واستمرت معركة سيف القدس من العاشر حتى 21 مايو/أيار 2021.





واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أمير أبو خديجة (25 عاما)، قائد "كتبة طولكرم" بعد محاصرة منزل في قرية شوفة قضاء المدينة.

وعقب اغتياله سادت حالة غضب عارم في الأراضي الفلسطينية، وخرجت مسيرات في عدة مناطق تركزت في طولكرم، ردد المشاركون فيها هتافات تشيد بمناقب الشهيد أبو خديجة.

ونشر النشطاء العدد من الصور للشهيد وتسجيلات مرئية لتصدي أبو خديجة لاقتحامات قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين