10 أطعمة تشعرك بالشبع دون اكتساب وزن زائد

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

الطعام المثالي هو الطعام الصحي واللذيذ والذي يساعدك على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، وفي الوقت ذاته يحتوي على سعرات حرارية قليلة بما يمكن الإنسان من الأكل دون اكتساب وزن زائد.

ووفقًا لدراسات علمية فهناك عشرة أطعمة تساعد الإنسان على خسارة الوزن دون الشعور بالجوع:

المكسرات:

على الرغم من أن المكسرات تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها لا تؤثر على نظام الحمية الغذائية، فتناولها بعد وجبة خفيفة يعادل تناولك لوجبة دسمة، فهي غنية بالبروتينات والدهون التي تجعل الجسم يشعر بالشبع.

البيض:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لا يميلون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أثناء النهار، والمهم هو طريقة التحضير إذ يستحسن تناول البيض مسلوقًا بدلًا من قليه.

الفاصولياء:

يحتوي هذا النوع من البقوليات على نوعين من الألياف، بعضها قابل للذوبان، وأخرى غير قابلة للذوبان إضافة إلى البروتين، هذا المزيج يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

أوراق السلطة الخضراء:

أثبتت الدراسات أن أوراق السلطة الخضراء من المواد الغذائية التي تشعرك بالشبع، والبدء بتناولها يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل بنسبة 12 بالمائة، بسبب الماء والألياف الموجودة فيها.

الشوربة:

للشوربة خاصة حساء الخضروات، فالبدء بتناول الشوربة يساعد على تقليل السعرات الحرارية، فالشوربة تجعلك تشعر بالشبع سريعًا.

الأسماك:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك في وجبة الغذاء لا يشعرون بالجوع مساءً، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون لحومًا أخرى مثل البقر، أو الغنم.

البطاطس:

للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضًا، فالبطاطس غنية بالكربوهيدرات، ولكن دراسة واسعة النطاق حول الشعور بالشبع أثبتت أن البطاطا الحلوة المسلوقة هي أكثر مادة غذائية مشبعة من بين 38 مادة أخرى تم تجربتها.

التفاح والبرتقال:

أثبتت دراسات أن التفاح والبرتقال من أكثر الفواكه التي تعزز الشعور بالشبع لأوقات طويلة، لذلك يمكن تناولها كأطعمة خفيفة ومشبعة بين الوجبات.

المنتجات المصنوعة من الحبوب:

تناول حبوب "الشوفان" أثناء الفطور مثلًا يعزز الشعور بالشبع أكثر لاحتوائها على الألياف، ما يعني أنها تبقى في المعدة عدة ساعات بعد تناولها.

الجريب فوت:

تناول نصف ثمرة من الجريب فروت قبل كل وجبة يساعد على فقدان 450 غرامًا من وزن الجسم في الأسبوع، إذ يعمل على خفض معدل الأنسولين الذي يقوم بدوره بتخزين الدهون في الجسم، إضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبروتين والسوائل التي تساعد على الشعور بالامتلاء.