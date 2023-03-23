"التشريعي": انتصار إرادة الأسرى في هذا التوقيت بوابة لمزيد من الانتصارات

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، أن انتصار إرادة الأسرى في هذا التوقيت الدقيق بوابة لمزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، مهنئاً الأسرى والشعب الفلسطيني كافة بهذا الانتصار.

وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس: "إن معركة الأسرى تشكل عنواناً للكرامة والتحرر الوطني، ولن يهدأ لنا بال حتى تحريرهم جميعاً من قيد الاحتلال".

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ثمن جهود "الجهات والمؤسسات والفصائل وكل أحرار العالم"، الذين لم يتوانوا عن دعم ومساندة الأسرى وقضيتهم العادلة داعياً إياهم لمواصلة نصرة الأسرى حتى تتحقق كامل حريتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين