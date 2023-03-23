"حمادة" يهنئ الأسرى بانتصارهم على إدارة السجون

هنأ الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بانتصارهم على إدارة السجون قُبيل البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال حمادة في بيان صحفي، اليوم الخميس: "نُصِرتم بالله، نُصرتم بالتلويح فقط، نُصرتم باستعراض بعضاً من عزيمتكم واصراركم، نُصرتم بعودكم الصلب الذي لا يلين"، مسترسلاً: "نُصرتم بكلمتكم الموحدة وصفكم المرصوص، هنيئاً لكم هذا الانتصار أيها الأحرار، وهنيئاً لكم الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بحرية".

وحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، انتصارا على إدارة سجون الاحتلال، متمثلاً وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم، ما ترتب عليه قرارهم بوقف الإضراب المفتوح عن الطعام المزمع الشروع فيه اليوم الخميس الموافق لأول أيام شهر رمضان المبارك.

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وخاض ممثلو الأسرى جولة مفاوضات صعبة وشاقة مع إدارة سجون الاحتلال، انتهت بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية التي قررها ما يسمى وزير الأمن القومي في الحكومة الفاشية المتطرف "بن غفير"، ما جعل الأسرى يوقفون خطوة الإضراب.

وكان من المقرر أن يشرع 2000 أسير في سجون الاحتلال بإضراب مفتوح عن الطعام حمل عنوان: "بركان الحرية أو الشهادة"، يتقدمهم قيادة الحركة الوطنية الأسيرة والأسرى القدامى، رفضًا لقرارات وإجراءات إدارة السجون والمتطرف "بن غفير" بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين