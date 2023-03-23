الجيش الصيني يجبر مدمّرة أميركية على الانسحاب من محيط جزر باراسيل

أعلن الجيش الصيني أنه تمّ إجبار مدمّرة أميركية على الانسحاب بعد دخولها بطريقة غير قانونية محيط جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وقال بيان للجيش إن المدمّرة "ميليوس" دخلت المياه الاقليمية الصينية مهددة بذلك أمن الممرات المائية.

وأضاف البيان العسكري أن الجيش الصيني سيبقى على أهبة الاستعداد لاتّخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن منطقة بحر الصين الجنوبي واستقرارها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها مدمرات أميركية بحر الصين الجنوبي،فقد أعربت بكين في تموز الماضي، عن غضبها بعد عبور مدمرة أميركية قرب جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي كله تقريباً. في المقابل، تطالب كل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي أيضاً بسيادة متنافسة ومتداخلة في كثير من الأحيان.

وتعترض الصين الطائرات والسفن العسكرية الأميركية حين تخترق أجواءها بشكل غير قانوني، فيما ترى الولايات المتحدة أن الصين أصبحت "أكثر عدوانية" في اعتراض الطائرات والسفن العسكرية الأميركية.

المصدر / وكالات