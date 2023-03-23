الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال المداهمات.

وداهمت قوات الاحتلال عدد من المنازل في بلدة مادما جنوب نابلس، خاصة منازل أقارب منفذ عملية إطلاق النار في حوارة مؤخرا الشاب المعتقل ليث نصار، وتخريب محتوياتها، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نادر حمايل، وموسى معالي، من بلدة بيتا، ولأسير المحرر حمدي خطاطبة من بلدة بيت فوريك.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد دنديس، عقب اقتحام منزله في منطقة عيصي غرب المدينة، فيما اعتقلت نصري الجعبة ونجله مالك بعد اقتحام منزلهما وتحطيم محتوياته.

واعتقلت الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله. كما اعتقلت بدر محمد حسين غوادرة من بلدة بير الباشا جنوب جنين، وذلك عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

جاءت الاقتحامات والاعتقالات في وقت أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مركبة لمستوطن تعرضت فجر اليوم الخميس، لإطلاق نار قرب مستوطنة "آدم" ما بين رام الله والقدس المحتلة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات، لكن المركبة تعرضت لأضرار طفيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين