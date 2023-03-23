الطقس في فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الجمعة 24-3-2023

يوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الطقس يوم السبت 25-3-2023

والسبت المقبل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

المصدر / فلسطين أون لاين