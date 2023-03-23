فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إطلاق نار على مركبة للمستوطنين في القدس

المدافع الهداف وصمام الأمان

كيفية التغلب على الصداع في رمضان؟

وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على عقد لقاء ثنائي تمهيدًا لإعادة فتح السفارات بين البلدين

تعرف إلى السبب.. قاضية أميركية تلزم إيران بدفع 1.68 مليار

كيف يمكن إدارة نوبات الهلع عند حدوثها؟

تسريب جديد يُظهر تغييرات جذرية في أزرار آيفون 15 برو المرتقب

هنية يبارك انتصار الأسرى ويؤكد أن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات

ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان؟

تعرف إلى الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام شهر رمضان!

بالفيديو إطلاق نار على مركبة للمستوطنين في القدس

23 مارس 2023 . الساعة 05:10 بتوقيت القدس
...
المركبة التي تعرضت لإطلاق الرصاص

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بإطلاق مقاومين النار صوب مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة " آدم"، شمال شرق مدينة القدس.

وأوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن المركبة تعرضت لأضرار مادية دون الإبلاغ عن إصابات في صفوف المستوطنين.

 وتشهد مدينة القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية تصاعدًا في عمليات المقاومة، ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #الاحتلال #مستوطنين #مقاومون

متعلقات

الأكثر قراءة