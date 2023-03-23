إطلاق نار على مركبة للمستوطنين في القدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بإطلاق مقاومين النار صوب مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة " آدم"، شمال شرق مدينة القدس.

الاحتلال يغلق حاجز جبع على كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة ادم شرق مدينة القدس. pic.twitter.com/X003eig5cX — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 23, 2023

وأوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن المركبة تعرضت لأضرار مادية دون الإبلاغ عن إصابات في صفوف المستوطنين.

وتشهد مدينة القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية تصاعدًا في عمليات المقاومة، ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين