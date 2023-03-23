المدافع الهداف وصمام الأمان

وائل الحلبي:

من المتعارف عليه أن المدافع ليست مهمته أن يسجل الأهداف بل أن يمنع تسجيلها في مرماه، لكن ماذا لو اجتمعت هذه الصفات في مدافع واحد وأصبح يسجل لفريقه ويمنع الوصول لمرماه.

إبراهيم أبو عمير المدافع الشاب الذي لم يتجاوز الـ20 عاما أحدث نقلة نوعية في القوة الدفاعية لخدمات رفح، على الرغم من رحيل أحمد البهداري نجم الدفاع الأبرز للفريق في السنوات الماضية.

أبو عمير نجح في أن يثبت للجميع أنه قادر على تعويض رحيل البهداري بل والتفوق عليه في بعض الأحيان، خاصة في الجانب الهجومي الذي أصبح فيه المدافع الشاب بارعا ويمثل إضافة قوية لفريقه في الركلات الثابتة التي تحتاج منه التقدم للزيادة الهجومية.

الشاب أبو عمير فرض نفسه بقوة على مركز قلب الدفاع في الموسم الماضي مع خدمات رفح، بعد عودته من شباب الزوايدة الذي لعب له على سبيل الإعارة في موسم 2020/2021، وكان صاحب دور هام وبارز في عودة الفريق لمنصات التتويج وحسم لقب الدوري الممتاز لموسم 2022/2023.

مدافع خدمات رفح أصبح أحد أبرز الأسماء في الدفاع على مستوى الدوري الممتاز وهذا ما جعله مؤهلا للتواجد في كافة المعسكرات والمباريات التي لعبها المنتخب الأولمبي منذ بداية العام 2022.

موهبة أبو عمير التي تفجرت بشكل كبير في الموسم الأخير نظرا لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات فنية رائعة، ولعل الأرقام التي حققها رفقة الفريق دليل واضح على تلك القدرات.

التميز في الجانب الدفاعي لم يكن كافيا بالنسبة لنجل خدمات رفح الأسبق كمال أبو عمير، بل أنه أراد اضافة المزيد من الإمكانيات من خلال مساهماته الواضحة في الجوانب الهجومية، وهذا ما جعله ينجح في تسجيل ثلاثة أهداف لفريقه إلى جانب مساهمته في تسجيل هدفين.

القدرات الدفاعية والهجومية التي يمتلكها نجم خدمات رفح ساهمت في تحقيق الفريق للقب الدوري وتحقيق رقم قياسي لم يسبق لأي فريق تحقيقه في ظل أن مرماه لم تستقبل سوى 7 أهداف خلال 22 مباراة، وعدم تلقي الفريق للخسارة سوى في مباراتين فقط وهذا انجاز يحسب له ولزملائه في الفريق.

أكثر ما كان يميز أبو عمير في الموسم الحالي هي حالة النضوج التي وصل لها وقدرته على التعامل مع الضغوطات المختلفة، وهذا ما بدا واضحا في دوره بالتغطية على مرمى الفريق ومنعه لـ7 أهداف محققة كادت أن تسكن مرمى خدمات رفح.

كل هذه الأرقام التي حققها أبو عمير في الموسم الحالي مع خدمات رفح جعلته المدافع الأبرز بين جميع أقرانه، وجعلته محط اهتمام للعديد من أندية دوري المحترفين رغم ارتباطه بعقد سابق مع هلال القدس منذ العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين