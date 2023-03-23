هنية يبارك انتصار الأسرى ويؤكد أن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات

بارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الخميس، انتصار الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتمكنهم من انتزاع حقوقهم ووقف الإجراءات العقابية بحقهم.

وأكد هنية، في تصريح صحفي، أن شهر رمضان المبارك هو شهر الانتصارات والفتوحات.

وتابع هنية: "سجل أسرانا صفحة مجيدة في مسيرة الصمود وكسر إرادة المحتل وينتصرون بالرعب والهيبة في معركتهم قبل أن تبدأ خشية أن يجد نفسه في مواجهة لها أول وليس لها آخر بما يحمل مؤشرات المستقبل في حسم معارك شعبنا التي يخوضها في كل الجبهات مع هذا العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين