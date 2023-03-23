فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرف إلى السبب.. قاضية أميركية تلزم إيران بدفع 1.68 مليار

كيف يمكن إدارة نوبات الهلع عند حدوثها؟

تسريب جديد يُظهر تغييرات جذرية في أزرار آيفون 15 برو المرتقب

هنية يبارك انتصار الأسرى ويؤكد أن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات

ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان؟

تعرف إلى الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام شهر رمضان!

الفصائل تبارك انتصار الأسرى وتشيد بصمودهم

الحركة الأسيرة تُعلق الإضراب بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها

شباب رفح يتعاقد مع نجم بيت حانون

شروط نابولي لبيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين

هنية يبارك انتصار الأسرى ويؤكد أن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات

23 مارس 2023 . الساعة 01:16 بتوقيت القدس
...
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية

بارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الخميس، انتصار الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتمكنهم من انتزاع حقوقهم ووقف الإجراءات العقابية بحقهم.

وأكد هنية، في تصريح صحفي، أن شهر رمضان المبارك هو شهر الانتصارات والفتوحات.

وتابع هنية: "سجل أسرانا صفحة مجيدة في مسيرة الصمود وكسر إرادة المحتل وينتصرون بالرعب والهيبة في معركتهم قبل أن تبدأ خشية أن يجد نفسه في مواجهة لها أول وليس لها آخر بما يحمل مؤشرات المستقبل في حسم معارك شعبنا التي يخوضها في كل الجبهات مع هذا العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #الأسرى #إسماعيل هنية

متعلقات

الأكثر قراءة