فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كيف يمكن إدارة نوبات الهلع عند حدوثها؟

تسريب جديد يُظهر تغييرات جذرية في أزرار آيفون 15 برو المرتقب

هنية يبارك انتصار الأسرى ويؤكد أن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات

ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان؟

تعرف إلى الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام شهر رمضان!

الفصائل تبارك انتصار الأسرى وتشيد بصمودهم

الحركة الأسيرة تُعلق الإضراب بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها

شباب رفح يتعاقد مع نجم بيت حانون

شروط نابولي لبيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين

بيت حانون يتعاقد مع لاعبان جديدان ويمدد عقد اثنين اخرين

تعرف إلى الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام شهر رمضان!

23 مارس 2023 . الساعة 00:46 بتوقيت القدس
...

أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية، أن اليوم الخميس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية ومصر والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وتركيا وتونس وجيبوتي وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا، وسلطنة عمان أن الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

فيما أعلنت جمعية علماء الهند عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الأربعاء، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند.

كما أكدت بنغلادش عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كذلك أعلنت باكستان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#شهر رمضان #الصيام #شعبان #هلال رمضان #التراويح #تمر

متعلقات

الأكثر قراءة