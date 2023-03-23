تعرف إلى الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام شهر رمضان!

أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية، أن اليوم الخميس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية ومصر والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وتركيا وتونس وجيبوتي وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا، وسلطنة عمان أن الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

فيما أعلنت جمعية علماء الهند عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الأربعاء، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند.

كما أكدت بنغلادش عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كذلك أعلنت باكستان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

المصدر / وكالات