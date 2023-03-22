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بالفيديو مقاومون من كتائب القسام في جنين يهنئون المصلين بشهر رمضان

22 مارس 2023 . الساعة 23:56 بتوقيت القدس
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كتائب القسام في جنين

هنأ مقاومون من كتائب القسام في مخيم جنين، مساء الأربعاء، المواطنين خلال إحياء أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك.

ووزع مقاومو كتائب القسام الحلوى وإمساكية شهر رمضان على المصلين، عقب انتهاء صلاة العشاء والتراويح من مخيم جنين.

وفي أجواء من البهجة والفرح برمضان، وزع المقاومون إمساكية لشهر رمضان إهداءً من كتائب القسام.

كما تجمع الفتية والفتيات حول المقاومين يتناولون الحلوى، مع دعوات من المصلين للمقاومين بالحفظ والنصر.

وتشهد جنين ومخيمها حضورًا لكتائب القسام مع باقي فصائل المقاومة في مقاومة الاحتلال والتصدي لاقتحاماته.

واغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الخميس الماضي، القيادي في كتائب القسام يوسف صالح بركات شريم (29 عامًا)، إلى جانب القيادي في سرايا القدس نضال أمين زيدان خازم (28 عامًا).

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وسبق أن أكدت كتائب القسام في مخيم جنين على أن كل المؤامرات ستتحطم على صخرة مقاومتنا، وموعدنا في ساحات الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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