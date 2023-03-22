شروط نابولي لبيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مع ناديه الحالي نابولي الإيطالي، بعد تألقه اللافت هذا الموسم في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "Il Mattino" الإيطالية، فإن النادي الإيطالي قد وضع شروطه بالفعل للسماح برحيل اللاعب في الفترة القادمة، لرغبة النادي في الاستفادة قدر الإمكان من الجوهرة النيجيرية إن قرر مغادرة الفريق.

ويعيش أوسيمين أفضل فتراته في عالم الساحرة المستديرة هذا الموسم برفقة البارتينوبي هذا الموسم، حيث يتربع الدولي النيجيري على قائمة هدافي الكالتشيو حتى الآن بـ21 هدفًا في 23 مباراة، كما يقود فريقه إلى تحقيق لقب الدوري المحلي، مما دفع مسؤولي الفريق لوضع سعر من أجل التفاوض.

نابولي يريد 150 مليون يورو مقابل التخلي عن فيكتور أوسيمين

ولن يقبل نابولي بأقل من 150 مليون يورو، وإلا فلن يجلس رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، حتى على طاولة المفاوضات كما أشارت الصحيفة، ويعود السبب في أن أوسيمين هو أحد أفضل رؤوس الحربة في العالم هذا الموسم، كما يعتبر اللاعب أفضل استثمار للمستقبل بسبب صغر سنه (24 عامًا).

في الناحية الأخرى، يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل النجم كريستيانو رونالدو بيناير الماضي، ويعد أوسيمين هو أبرز اختيارات الشياطين الحمر ومدرب الفريق إيريك تين هاغ، مع وجود اهتمام من اللاعب أيضًا باللعب في الدوري الإنجليزي كما صرّح في وقت سابق.

ولكن متصدر الدوري الإيطالي لا ينوي بيع لاعبه المتألق الصيف القادم؛ لأن خزائن نابولي وعلى عكس العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة الأخرى، تزدهر وتشهد فترة من الانتعاش، مما يدفع الفريق لبناء فريقه حول العناصر الموجودة بالفعل وعدم بيعهم.

يُذكر أن أوسيمين قد شارك مع الفريق في 29 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 25 هدفًا وصناعة 5 أخرى.

المصدر / وكالات