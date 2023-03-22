بيت حانون يتعاقد مع لاعبان جديدان ويمدد عقد اثنين اخرين

غزة / وائل الحلبي:

كشف نادي اتحاد بيت حانون عن تعاقده مع لاعبان جديدان للانضمام لصفوف الفريق، إلى جانب تجديد عقد حارسي الفريق لموسم إضافي.

وأتم الحوانين تعاقده مع الثنائي عماد السبع وأمجد أبو عودة للانتقال للفريق في اطار التعزيزات القوية التي يجريها للموسم القادم، حيث جاء انتقال السبع وأبو عودة بعد انتهاء ارتباطهما مع فريقهما شباب جباليا.

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ويتطلع بيت حانون لدخول الموسم القادم بصورة أفضل عن الموسم الأخير الذي واجه فيه الفريق شبح الهبوط، قبل أن ينجو منه بفوزه الثمين على خدمات النصيرات في الجولة الأخيرة.

وفي نفس السياق جدد الحارسين عطايا جودة وإبراهيم ريان عقدهما مع الفريق للاستمرار معه في الموسم القادم.

ويعد جودة وريان من أهم الركائز التي يعتمد عليهما الفريق من أجل المنافسة على اللقب في الموسم المقبل.

وكان بيت حانون أتم التعاقد مع ثمانية لاعبين في وقت سابق هم محمود سلمي من الشجاعية، ومحمد التتري وهيثم أبو عودة من شباب خانيونس ويوسف شلدان من المجمع الإسلامي ومحمود الحبيبي من اتحاد خانيونس وميمنة الناجي من خدمات النصيرات وفادي عساف من نماء.