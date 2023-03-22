جنون جماهير الأرجنتين قبل أول مباراة لأبطال كأس العالم 2022

وسط أجواء جنونية في الأرجنتين، يخوض البطل القومي ليونيل ميسي ورفاقه مباراة ودية احتفالية الخميس في العاصمة بوينوس أيرس، وذلك للمرة الاولى بصفتهم أبطالا للعالم بعد تتويجهم بمونديال قطر نهاية العام الماضي بالنجمة العالمية الثالثة.

تقدم أكثر من 1.5 مليون مشجع بطلب للحصول على 63000 تذكرة متاحة للمباراة ضد بنما المتواضعة في ملعب مونومنتال في بوينوس أيرس.

خرج الأرجنتينيون المولعون بكرة القدم بأعداد أكبر بعد الفوز الدراماتيكي لألبيسيليستي بركلات الترجيح على فرنسا في نهائي ملعب لوسيل في الدوحة في كانون الاول/ديسمبر الماضي. احتشد ما يُقدّر بخمسة ملايين شخص في شوارع العاصمة بعد بضعة أيام، لحضور العرض الاحتفالي لمرور اللاعبين على متن حافلة مفتوحة.

لكن بسبب الحشود الهائلة، لم تتمكن الحافلة من إكمال مسيرتها الى وسط العاصمة ما اضطر المنظمين الى إلغاء العرض.

توقع الكثيرون أن يعتزل ميسي كرة القدم الدولية بعد المباراة النهائية التي سجل فيها هدفين وركلة ترجيح، لكن مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي قال إنه يريد الاستمرار لفترة أطول قليلاً حتى يتمكن من اللعب مع بلاده كبطل للعالم.

قال مدربه ليونيل سكالوني الثلاثاء "إنه في حالة حيدة، يريد أن يستمر في المجيء (للدفاع عن ألوان المنتخب). حتى يقول غير ذلك، سنرى. أراه سعيدًا داخل الملعب وداخل المنتخب".

تزعزعت هذه التوقعات قليلاً في وقت سابق من الشهر الحالي عندما أطلق رجلان النار على متجر أغذية مملوك من عائلة زوجة ميسي، مع رسالة تهديد موجهة للفائز بالكرة الذهبية سبع مرات.

أُطلقت 14 رصاصة نحو الواجهة المعدنية لسوبر ماركت مغلق، ولافتة من ورق الكرتون كُتب عليها بخط اليد: "ميسي ننتظرك، جافكين تاجر مخدرات، لن يعتني بك"، في إشارة الى بابلو جافكين عمدة روساريو، مسقط رأس ميسي (320 كلم شمال غرب بوينوس أيرس).

لكن ميسي كان هادئًا تجاه هذه الحادثة كما أشار والده خورخي "تكلمت مع الشاب وقال لي +لا تقلق+".

بالنسبة لعمدة روساريو، كان الأمر بمثابة حيلة دعائية أكثر من كونه تهديدًا حقيقيًا "ما يبحثون عنه هنا هو تداعيات... ما هي المعلومات التي تنتشر بسرعة أكبر من الهجوم على ميسي؟".

في حين أن ذلك قد لا يؤثر بشكل مباشر على البرغوث، إلا أن الحادث سلط الضوء على مشكلة متنامية في مسقط رأس اللاعب البالغ 35 عامًا.

أصبحت روساريو، ثالث أكبر مدينة في الأرجنتين، خلال السنوات الأخيرة مكانًا مهمًا لتهريب المخدرات، وشيئًا فشيئًا المدينة الأكثر خطورة في البلد الاميركي الجنوبي، مع 287 جريمة قتل في عام 2022.

المصدر / وكالات