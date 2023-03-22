الثاني خلال ساعات... زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر شمال شرق الأرجنتين، وشعر به سكان الدول القريبة منها، حسب ما أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة الأمريكية، إن الزلزال الذي ضرب شمال شرق الأرجنتين جاء بعمق 210 كيلو متر، وكان قريبًا من الحدود الأرجنتينية البوليفية، فيما لم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا بشرية ومادية جراء الزلزال.

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ويعد هذا الزلزال الثاني الذي يضرب الأرجنتين خلال ساعات عقب زلزال ضرب البلاد منذ ساعات بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، بذات المنطقة، وذلك بعمق بلغ نحو 2211 كيلو متر.

وهدد النشاط الزلزالي الكثير من دول العالم على مدار الأيام والأسابيع الماضية، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا في السادس من فبراير الماضي وأودى بحياة عشرات الآلاف، وتسبب في تشريد مئات الآلاف الآخرين.