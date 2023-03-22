منها 6 عمليات إطلاق نار.. 20 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة

رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 20عملًا مقاومًا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أبرزها 6 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع مواجهات.

واستهدف مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي المخفية ومخيم عسكر في مدينة نابلس، كما أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

واستهدف المقاومون بإطلاق النار قوات الاحتلال قرب بيت أمر في الخليل، وقرب بلدة العرقة في جنين.

وتصدى الشبان الثائر لاقتحام المستوطنين للموقع الأثري في بلدة سبسطية بنابلس، ولاعتداءاتهم في بلدة بيت أمر في الخليل.

ورشق الشبان الثائر قوات الاحتلال ومستوطنيه في 12 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وجنين وسلفيت وأريحا والخليل.

ورصد مركز "معطى" مقتل 17 مستوطنا في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى العاشرين من الشهر الجاري.

وفي شهر فبراير المنصرم اشتعلت أرض الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة، مخلفة (8) قتلى مستوطنين، حيث رصد مركز "معطى" خلال الشهر (1177) عملاً مقاوماً، بينها (144) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وفي يناير الماضي، تصاعدت عمليات المقاومة ما أدى إلى مقتل (7) مستوطنين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) مواطنا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين