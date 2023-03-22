عرين الأسود تتوعد.. سنزعزع أمن الاحتلال ونلاحق جنوده في كل مكان

قالت مجموعات عرين الأسود إن مقاتليها سيزعزعون أمن كيان الاحتلال وسيلاحقون جنوده في كل مكان حتى دحرهم من الأرض الفلسطينية.

وأضافت العرين في بيان مساء اليوم الأربعاء "سنثبت لكم قطعاً بأن أمنكم المتبدد لن تجدوه في أي مكان ولن يستطيع أياً كان أن يجلب لكم أمناً تحلمون به".

وتابع البيان "سترون قريباً دماء جنودكم تقطر على أنياب أسودنا، وسنبقى نلاحقكُم كلما لاحقتُم أبناءَ شعبنا، وسَنُزَعزِعْ أمْنَ مستوطنيكُم فزمان العربدة ولّى دون رجعة".

وأردفت "سَنكسِر أنوفَكُم وسَنسْحقْ كِبرياءَكُم ونبدد آخر أوهامَكُم فلا أمانَ لكُم على أرضِنا" .

وقالت العرين، إن" شهر رمضان أقبل ونحن في أوج معركتنا مع أعداء الله والوطن "

وبمناسبة حلول شهر رمضان، دعت العرين جماهير شعبنا إلى إحياء سيرة الشهداء "لا تنسوا شهداءنا الأبرار في مجالسكم وفي حلقات الذكر والاستغفار والعبادة.. ادعوا لهم، تصدقوا عنهم".

كما دعت إلى نصرة الأسرى في معركتهم مع الاحتلال "فالآمال معلقة الآنَ على وعيكم ومدى استجابتكم للحق" .

المصدر / فلسطين أون لاين