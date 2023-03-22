الاحتلال يعلن سقوط مسيّرة له في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، سقوط مسيّرة له في سوريا، والتي كانت قد شهدت عدوانا إسرائيليا، فجر اليوم، استهدف مطاري حلب الدولي، والنيرب.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم، أن "مسيّرة للجيش سقطت في الأراضي السورية، خلال عملية روتينية"، لم يحدّد طبيعتها، أو توقيت تنفيذها.

وتعرّض مطار حلب الدولي في شمال غرب سوريا، فجر اليوم، لعدوان إسرائيلي هو الثاني خلال شهر، ما أدى لأضرار مادية به، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وهذه الضربات هي الثانية التي تستهدف مطار حلب خلال شهر آذار/ مارس، بعد قصف طاله في السابع من الشهر الجاري.

المصدر / وكالات