قال الأسير المحرر أيمن أبو عرام، إضرابه عن الطعام احتجاجاً على محاولة أجهزة السلطة برام الله اعتقاله من مسجد بير زيت شمال رام الله الليلة.

وأعلن أبو عرام الإضراب في تسجيل مرئي مساء اليوم الأربعاء، إضرابه عن الطعام احتجاجًا على محاولة أجهزة السلطة اعتقاله في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأفادت مصادر في بير زيت أن ملثمين من أجهزة السلطة يحاصرون مسجد بيرزيت لاعتقال المحرر أيمن أبو عرام.

وعبر أبو عرام عن رفضه الشديد لاعتقاله دون سبب يذكر من أجهزة السلطة، مشددا على اعتزازه بمبادئه التي يناضل من أجلها.

محاولة أجهزة السلطة أتت في إطار سياسة الاعتقالات السياسية التي تنفذها منذ سنوات طويلة بحق النشطاء والكوادر والمعارضين لسياسساتها في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين