عشرات آلاف يؤدون بالأقصى أول صلاة تراويح هذا العام

أدى عشرات آلاف المواطنين أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى المبارك في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك.

وامتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين الذين توافدوا من مختلف مناطق القدس ومن الضفة الغربية والداخل المحتل لأداء صلاة التراويح والاعتكاف فيه.

وانطلقت دعوات للحشد في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه في شهر رمضان المبارك، من خلال إحياء صلاة التراويح فيه والإفطار في باحاته، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد.

ودعت حركة حماس المرابطين إلى تعزيز شدّ الرّحال والرّباط في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، تلبية وانتصاراً لنداء حماية القدس والأقصى من مخططات التهويد والتقسيم.

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وأهابت بجماهير شعبنا في عموم الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام والاستعداد الدائم لمواجهة جرائم الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، بكل الوسائل الممكنة.

وأكدت حماس أنَّ هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوّة والصمود، وأنَّ المقاومة الشاملة هي الخيار الأمثل لحماية شعبنا وانتزاع حقوقنا والذود عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

كما دعت أمتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوباً، حكوماتٍ ومنظمات رسمية وشعبية، إلى تفعيل وحشد كل برامج وفعاليات التضامن والتأييد والنصرة لشعبنا الفلسطيني، دعماً لصموده في الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى وحتى دحر الاحتلال وتحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين