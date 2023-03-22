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مبعوث أممي: عنف المستوطنين في الضفة يثير الرعب

22 مارس 2023 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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عبّر المبعوث الأممي للمنطقة تور وينسلاند، عن قلقه البالغ من تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن التسلسل "الوحشي" للأحداث في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة يثير الرعب.

جاءت تصريحات وينسلاند خلال إحاطة قدمها في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي عقدت اليوم الأربعاء لبحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المبعوث الأممي حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الأنشطة الاستيطانية فورا، مشددا على أنه لا شرعية قانونية للمستوطنات، وأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال وينسلاند إن الاستيطان وعمليات الهدم لا تزال مستمرة في الضفة.

وأكد المبعوث الأممي أن العنف اليومي زاد بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 82 فلسطينيا بينهم 17 طفلا.

المصدر / وكالات
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#نابلس #حوارة #مجلس الأمن الدولي #الضفة الغربية #المبعوث الأممي تور وينسلاند

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